الصحة: تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ59 ألف منتفعة خلال يناير

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ 59 ألفًا و201 منتفعة في شهر يناير الماضي من خلال العيادات المتنقلة والقوافل الخدمية، وذلك في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قدمت خدمات وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ 57 ألفًا و588 منتفعة من خلال 141 قافلة صحة إنجابية وخدمية، تم تنفيذها بالمناطق النائية والأولى بالرعاية، كما تم تنفيذ 1613 زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية والعشوائية.

وأشار "عبدالغفار" في بيان اليوم، إلى فتح عيادتين لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الغربية، ومستشفى زايد التخصصي بمحافظة الجيزة، مؤكدًا استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجاني لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكي) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزارة تقدم الدعم الفني للعيادات التابعة للجمعيات الأهلية عن طريق تدريب فرق العمل بها على تقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، حيث تم تدريب 86 من منسقي الجمعيات الأهلية، كما يتم إمدادهم بوسائل تنظيم الأسرة بشكل دوري "بالمجان" وطبقًا لاحتياجاتهم، لافتًا إلى فتح عيادة أهلية جديدة بمحافظة الغربية؛ ليصل إجمالي عيادات الجمعيات الأهلية المُدعمة التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة إلى 480 عيادة، بواقع 415 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية، و65عيادة تابعة لمشروع "2 كفاية".

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة إلى أن إجمالي الزيارات لوحدات تنظيم الأسرة من الحاصلات على الوسائل، بلغ مليون و849 ألف و942 زيارة، لافتًا إلى صرف 66 ألف و269 لولب نحاسي، ومليون و440 ألف و941 حبة أحادية ومركبة، و22 ألف و956 كبسولة تحت الجلد، و 97 ألف و840 حقنة أحادية ومركبة، بالإضافة إلى 369 ألف و564 وسيلة أخرى.

وقال "عباس" إنه تم تنفيذ مليون و517 ألف و866 زيارة منزلية من خلال الرائدات الريفيات بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم من خلالهن تقديم 83 ألف و368 ندوة تثقيفية للتوعية بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة والترويج للخدمات الصحية ورفع الوعي الصحي للمجتمع، مع الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى تحويل 806 آلاف و655 منتفعة لمنافذ تقديم الخدمة.

وأضاف "عباس" أنه تم تدريب 1590 من مقدمي الخدمة على تقديم المشورة، وخدمات وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة بعد الولادة والإجهاض، كما تم تدريب 353 من مسئولات نوادي المرأة على تمكين المرأة، و243 من مسئولي الإحصاء على برنامجي "الوسام" والبرنامج الالكتروني للعيادات المتنقلة.

وتابع "عباس" أنه تم تنفيذ 3 زيارات إشرافية خلال الشهر الماضي، لـ 12 وحدة متخصصة في تقديم خدمات تنظيم الأسرة بمحافظات المنوفية وكفر الشيخ والدقهلية، لمتابعة تقديم خدمات تنظيم الأسرة طبقاً لمعايير الجودة وللتحقق من توافر أرصدة وسائل تنظيم الأسرة.