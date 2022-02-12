الطقس غدا الأحد: شبورة صباحية.. وعودة الصقيع في هذه المناطق

10:07 م السبت 12 فبراير 2022
الطقس غدا الأحد: شبورة صباحية.. وعودة الصقيع في هذه المناطق

الطقس غدا الأحد

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كتب- أسامة علي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الأحد، معتدل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على كافة الأنحاء ليلًا، يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس غدا الأحد: شبورة كثيفة صباحًا

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك تكوّن للشبورة المائية تكون كثيفة أحيانًا في الصباح الباكر (من 4 صباحًا وحتى 8 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس غدا الأحد

الطقس غدا الأحد: صقيع في هذه المناطق

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس غائم جزئيًا على كافة الأنحاء، مشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال الأحمر، خلال فترات النهار.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على القاهرة وعدد من المحافظات:

القاهرة: العظمى 20 - الصغرى 11

الإسكندرية: العظمى 19- الصغرى 11

الزقازيق: العظمى 20 - الصغرى 10

سوهاج: العظمى 23 - الصغرى 06

كاترين: العظمى 18 - الصغرى 01

أسوان: العظمى 26 - الصغرى 11

حلايب: العظمى 23 - الصغرى 14

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