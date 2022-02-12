وزير الإنتاج الحربي يتفقد مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة

كتب- محمد سامي:​

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الوزارة، اليوم السبت، مركزَ التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة .

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الإنتاج الحربي للتصنيع الرقمي وتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط الإنتاج بالشركات والوحدات التابعة لها.

واطلع مرسي على عرض تقديمي عن أبرز أنشطة المركز؛ خصوصاً تلك الأنشطة المعنية بتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة؛ وكان أبرزها مشروع إنشاء نموذج لمصنع ذكي بـ"مركز التميز العلمي والتكنولوجي"، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لتركيب وتسكين كل مكونات المصنع الذكي والذي تم التركيز في إنشائه على إنتاج قوالب السيليكون اللازمة لصب المنتجات النهائية ببعض المواد الخام البلاستيكية أو صب نموذج الشمع لأي منتج معدني مع إمكانية استخدام قوالب صب السيليكون كمرحلة وسيطة لإنتاج القوالب لتلبية بعض من متطلبات تصنيع واستخدام هذه التقنيات لأغراض التطوير والبحث والتدريب على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ويتم العمل حاليًّا على ربط "المصنع الذكي" بكل مصانع "الإنتاج الحربي" من خلال الشبكة الافتراضية للإنتاج الحربي ليكون مثالاً يحتذى به بكل قطاعات الدولة.

وافتتح وزير الدولة للإنتاج الحربي وحدة تصنيع ذكي (مصنع ذكي) والتي تستهدف تطبيق الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع عن طريق تطبيق تكنولوجيا الهندسة العكسية والطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printing وبرامج التصميم والمحاكاة الهندسية والواقع الافتراضي المعزز VR.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً هائلاً في التكنولوجيات الرقمية وأساليب التكامل في ما بينها من ناحية وبينها وبين الآلة من ناحية أخرى، مما أدى إلى ظهور فرص واسعة لتحقيق تحول رقمي شامل في الأصول المادية والعمليات الصناعية والخدمات وكل الأنظمة المرتبطة بها وهو ما يعرف باسم الثورة الصناعية الرابعة، مضيفاً أنه أصبح جلياً الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لتطبيق تكنولوجيات وفرضيات تلك الثورة التكنولوجية والصناعية الجديدة في مصر، وتابع بأنه من هذا المنطلق كان توجه وزارة الإنتاج الحربي نحو أهمية التعاون والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على استيعاب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالقطاعات الصناعية المختلفة وتحقيق معدلات عالية للتحول الرقمي للعمليات الإنتاجية والصناعية والخدمات المرتبطة .

وأكد مرسي أن لوزارة الإنتاج الحربي دوراً رئيسياً في الجهود الرامية لتنمية الصناعات الرقمية وتهيئة المناخ للثورة الصناعية الرابعة في مصر من خلال ترؤسه لجنة تنمية الصناعات الرقمية المشكلة ضمن القرار الجمهوري رقم 501 لسنة 2017 والتي تضم في عضويتها وزارات (الدفاع، التعليم العالي والبحث العلمي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، التموين والتجارة الداخلية)، مشيراً إلى أن اللجنة قدمت العديد من المقترحات والدراسات وخطط التنفيذ لمشروعات استرشادية في مجال رقمنة الصناعة، وخلال الجولة تفقد أيضًا "وزير الدولة للإنتاج الحربي" عدد من المعامل البحثية التي يضمها المركز وحث العاملين خلال الجولة على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربي والوطن ككل.

وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، موضحًا أن وزارة الإنتاج الحربي تضع كل إمكاناتها البحثية والفنية والتكنولوجية لتحقيق الريادة ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال التطبيقات الذكية والأنظمة الرقمية؛ بما يخدم رؤية مصر المستقبلية.

جدير بالذكر أن وزارة الإنتاج الحربي أطلقت "المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة" بالتعاون مع "جنرال إلكتريك الرقمية" و"أيقن للتكنولوجيا الرقمية" خلال شهر يونيو 2021، والتي تهدف إلى تدريب عدد (1000) مهندس مصري على تقنيات رقمنة الصناعة من خلال مناهج تدريب شركة جنرال إلكتريك العالمية؛ بهدف التمهيد والتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية لتطبيق مفاهيم وأساليب الثورة الصناعية الرابعة.​