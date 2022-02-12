وزير الأوقاف: الإسلام لم يضع قالبا جامدا لمفهوم الدولة

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوطن ليس مجرد أرض نسكنها وإنما هو كيان عظيم يتملكنا ويسكن فينا.

وأضاف جمعة، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الـ 32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "عقد المواطنة"، اليوم السبت، أن المؤتمر يقدم بحوثا حول تطور مفهوم الدولة عبر العصور المتعاقبة إلى يومنا هذا، وذلك لأن البعض يريد أن يستنسخ نموذجا معين للدولة في عصر محدد، وهو ما يصعب تطبيقه لظروف الزمان والمكان.

وأشار إلى أن مفهوم الدولة ليس جامدا، فالإسلام لم يضع قالبا جامدا لمفهوم الدولة وإنما "مرنا" مع الحفاظ على مقاصد الشرع، لافتا إلى أن المؤتمر يركز أيضا على السلام فالأصل هو السلام، وفي هذا السياق يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده".

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن الإسلام هو دين السلام، وقد نهانا الإسلام عن أن نسيء الظن لمن ألقى علينا السلام، قائلا:"مع تأكيدنا على أن السلام لا يعني مجرد عدم الحرب إنما يعني عدم أذى الإنسان لأخيه الإنسان مطلقا".

ويتضمن المؤتمر 9 محاور هي: "تطور مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من منظور إنساني، مشروعية الدولة الوطنية، ضوابط عقد المواطنة، عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات، التسامح الديني، مكانة المرأة في الدولة الوطنية، عقد المواطنة والحماية الاجتماعية، عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي".​