البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كاتدرائية البشارة والملاك غبريال بالإسكندرية

10:21 ص السبت 12 فبراير 2022
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كتب- مينا غالي:

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، قداس تدشين كاتدرائية البشارة والملاك غبريال بترعة المحمودية بالإسكندرية.

ويشارك البابا في صلوات القداس عدد من الأساقفة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لاسيما أساقفة قطاعات الإسكندرية الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه في الإسكندرية، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب والأنبا هرمينا أسقف شرق الإسكندرية.

ودشن البابا تواضروس قبيل بدء صلوات القداس مذابح الكاتدرائية وأيقوناتها بزيت الميرون، بمشاركة أحبار الكنيسة، فيما قام بإزاحة الستار عن حجر الأساس الخاص بالكاتدرائية والكي تضمن عبارة: "إنه في يوم السبت الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٢، وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،.

وتم تدشين كاتدرائية البشارة والملاك غبريال محور الأمل (المحمودية سابقا) بيد صاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا هيرمينا أسقف عام قطاع شرق ووسط الإسكندرية ولفيف من الأحبار الأجلاء".

شارك في القداس عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، فيما تم تزيين الكاتدرائية بالورود لاستقبال البابا تواضروس. ​

البابا تواضروس قداس تدشين كاتدرائية البشارة الإسكندرية

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