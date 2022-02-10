الأرصاد: تحسن حالة الطقس لمدة أسبوع بداية من السبت

11:40 م الخميس 10 فبراير 2022
الأرصاد: تحسن حالة الطقس لمدة أسبوع بداية من السبت

الطقس

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(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد، إن فرص سقوط الأمطار تنحصر غدًا الجمعة، على السواحل الشرقية مع تحرك المنخفض العلوي، مضيفة أن باقي الأنحاء تشهد تحسنًا في الأحوال الجوية وارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن استقرار الأحوال الجوية سيكون على كافة المناطق بداية من يوم السبت ولمدة أسبوع مقبل.

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