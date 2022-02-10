عضو بـ"خارجية الشيوخ": مصر لا تفرط في حقوقها

07:24 م الخميس 10 فبراير 2022
عضو بـ"خارجية الشيوخ": مصر لا تفرط في حقوقها

النائبة ريهام عفيفي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

قالت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية خلال زيارته الأخيرة لمصر ولقائه الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، والتي أشاد فيها بتعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أزمة سد النهضة الإثيوبي عبر سعيه لإيجاد تسوية ترضي الأطراف المعنية، إنما تؤكد أن السياسة الخارجية المصرية حققت نجاحات كثيرة في مجال العلاقات الخارجية مع معظم دول العالم بسبب منهج الشفافية والوضوح والابتعاد عن التدخل في شئون الغير، والمشاركة الفعالة في حل المشكلات بطرق الحوار البناء والسياسة الهادئة.

أضافت النائبة في بيان لها أن ماكينزي عندما قال: "أعتقد أن الرئيس السيسي كان في الواقع مثالًا لرجل الدولة في مقاربته لهذه المشكلة، حيث سعى لتجنب العمل العسكري، وبدلًا من ذلك يسعى إلى إيجاد طريقة للتفاوض على تسوية يمكن لجميع الأطراف التعايش معها، وأننا على استعداد للمساعدة في المستقبل لعودة الأطراف معًا لمائدة التفاوض، ولفعل أي شيء في وسعنا لمساعدة مصر على حل هذه المشكلة دبلوماسيًا.. فإن ذلك دليلًا جديدًا على قدرة السياسة الخارجية علي إحداث تغيير إيجابي في ملفات كثيرة".

النائبة ريهام عفيفي مجلس الشيوخ القوات الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2191

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2428

متعافون اليوم

446308

إجمالي الإصابات

23110

إجمالي الوفيات

380028

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 300 جنيه زيادة.. الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية اعتبارا من أول يوليو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا