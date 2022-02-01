ندوة إرشادية لمزارعي الأقصر للتحول للري الحديث وزيادة إنتاجية القصب -صور

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كتب- مصراوي:

عقد د.علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ورئيس اللجنة التنسيقية للمشروع القومي لتطوير الري والتحول إلى نظم الري الحديث، ندوة إرشادية للمزارعين بالأقصر، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة أمل إسماعيل مدير مديرية الزراعة بالأقصر، والمسؤولين عن الري في المحافظة، ومديري الإدارات الزراعية والإرشاد والأراضي والمياه ومسؤولي الجمعيات الزراعية ومجلس المحاصيل السكرية بالأقصر.

جاء ذلك بناء على تكليفات وزير الزراعة، وفي حضور الدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي، والدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير الري الحقلي، والدكتور جمعة بكير المستشار الفني لوحدة تطوير الري الحقلي، أعضاء فريق تحديث الري بوزارة الزراعة.

وعرض فريق تحديث الري رؤية الدولة لتطوير الري والإدارة المثلى للمياه وأهمية وفوائد تحديث الري.

و‏تناولت الندوة مشروع تبطين الترع وتأهيل المساقي ونظم الري الحديث ومصادر تمويلها التي توفرها الدولة من خلال قرض ميسر لمدة عشر سنوات ودون فائدة، وأيضًا تقديم الدعم الفني مجانًا والرفع المساحي وإعداد التصميمات الهندسية والإشراف على التنفيذ ومتابعته.

وحثَّ فريق تحديث الري المزارعين على الاشتراك في منظومة الري الحديثة والتحول من أساليب الري القديمة إلى الأساليب الحديثة؛ نظرًا لفوائدها المتعددة من حيث زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج؛ الأمر الذي يكون له مردود إيجابي على المزارعين.

وتناول الفريق أهمية الري الحديث في زيادة إنتاجية محصول قصب السكر، وبالتالي زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة استراتيجية، كما تناول أهمية زراعة القصب بالشَّتل وفوائده وخطة الدولة لإنشاء محطات لإنتاج شتلات تقاوي القصب.

‏وقام فريق تحديث الري بزيارة حقلية لمعاينة المساحات التي تم اختيارها للبدء على الفور في إعداد التصميمات الهندسية وطرحها لتأهيل المساقي والمراوي، ويواصل الفريق جولته في محافظات الصعيد.