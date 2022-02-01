حدث ليلا| وصول شحنات عقار "إيفوشيلد" لعلاج مصابي كورونا.. وتفاصيل مصرع أسرة الشرابية

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أكثر إصابات منذ بداية الجائحة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 1891 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 358165 حتى اليوم.

"أب وأم و5 أبناء".. تفاصيل مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة بالشرابية

دلت المعاينة الأولية لواقعة مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة بالشرابية، أن السبب هو سخان الغاز بالمنزل، الذي اشتعل عقب طول فترة استخدامه.

الصحة: استقبال أولى شحنات عقار "إيفوشيلد" لعلاج مصابي كورونا (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة، استقبال أولى شحنات عقار "إيڤوشيلد" الذي طورته شركة أسترازينيكا لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وفقًا للمعايير العالمية.

"القوى العاملة": تحصيل 78 ألف جنيه مستحقات مصري بجدة

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية في جدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مستحقات المواطن المصري "وائل.ع.أ.أ" الذي كان يعمل لدى شركة (وسج) العربية، وتحصل على 18 ألفاً و750 ريالا سعوديا أي ما يوازي 78 ألفا و750 جنيها مصريا تقريبا.

متحدث التموين يكشف عدد المتقدمين لمشروع "جمعيتي" (فيديو)

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، إن اليوم الاثنين 31 يناير 2022، هو الأخير لتلقي مستندات ‏المتقدمين لمشروع جمعيتي والموجودين على قاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للمشروع في المرحلة ‏الرابعة ضمن قوائم الانتظار وصل إلى ما يقرب من 8 آلاف متقدم وسيتم غدًا بدء فرز الطلبات المستوفية لشروط التقدم.

وزير الكهرباء يبحث مع سفير الدنمارك سبل تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إن الدنمارك شريك موثوق به وله خبرات كبيرة بمشروعات الكهرباء، مشيدًا بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر والدنمارك، ورحب بالتعاون مع الشركات الدنماركية.

الصحة تكشف ما هي متلازمة ما بعد كورونا وما أعراضها؟

كشف الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أعراض متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا، موضحًا أن الدراسات في عام 2019، اكتشفت أنه بعد الشفاء من كورونا بيجلها أعراض من أمراض أخرى.

طلب إحاطة في البرلمان بسبب تسرب الغاز الطبيعي في الشرابية والزاوية

تقدم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بسبب إهمال وصيانة شركات الغاز وتسرب الغاز بعدد كبير من الشقق السكنية داخل دائرة الشرابية الآونة الأخيرة.

الطقس في 48 ساعة.. أمطار على القاهرة.. وهذا موعد تحسن الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نشهد اليوم أجواء شتوية طبيعية على كل المناطق، حيث تراجعت درجات الحرارة عن أمس بشكل بسيط من درجة إلى درجتين، كما توجد فرص لسقوط الأمطار المتوسطة إلى الخفيفة على عدد من المناطق.

مفاجأة في حريق الحسين.. العثور على جثتين محترقتين لرجل وسيدة تحت الأنقاض

كشفت عمليات رفع أنقاض الحريق الذي وقع بمحيط مسجد الإمام الحسين، عن مفاجأة صادمة، حيث عثر رجال الحماية المدنية على جثتين محترقتين.

85 مدمنًا داخل سلخانة تعذيب.. ماذا حدث في مصحة مخالفة بأبو النمرس؟

داهمت مأمورية من فرقة جنوب الجيزة ومباحث رعاية الأحداث فيلا مستأجرة يتخذها أحد الأشخاص "هارب" كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص".

ننشر موعد ومكان جنازة محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق

أعلن كريم عمرو خفاجة وفاة جده اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، ومحافظ الإسكندرية الأسبق، في صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بطل مكافحة التدخين.. الصحة العالمية تنعي طبيبا مصريا

نعت منظمة الصحة العالمية، الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين في مصر، والذي توفي قبل أيام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

الصحة تكشف جهودها للتأمين الطبي بمعرض الكتاب (صور)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، جهودها للتأمين الطبي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53.

اليمن: انفجارات عنيفة في صنعاء إثر غارات جوية لمقاتلات التحالف

هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية.

جونسون يبدي أسفه أمام البرلمان بعد صدور تقرير حول فضيحة "داونينج ستريت"

أبدى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين "أسفه" أمام البرلمان بعد صدور تقرير رسمي حول حفلات أقيمت في دوانينج ستريت وانتهكت تدابير الإغلاق العام التي كانت مفروضة لاحتواء كوفيد-19، متعهّدًا "إصلاح الأمور".