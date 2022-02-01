كورونا في 24 ساعة| 2223 إصابة جديدة.. وحسم الجدل بشأن ظهور متحور دلتاكرون وفلورونا

07:00 ص الثلاثاء 01 فبراير 2022
كورونا في 24 ساعة| 2223 إصابة جديدة.. وحسم الجدل بشأن ظهور متحور دلتاكرون وفلورونا

فيروس فلورونا

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كتب- عاطف مراد:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين، خروج 1891 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 358165 حتى اليوم.

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