​لماذا تنخفض إنتاجية الأسماك في الشتاء؟. خبير بالثروة السمكية يجيب

كتب- أحمد مسعد:

تشهد الأسواق المحلية ارتفاعًا يتراوح بين 10% و15% في تداول سوق الأسماك بداية من المزارع السمكية حتى وصولها إلى المستهلك؛ مما تسبب في تراجع المعروض في السوق.

قال الدكتور صلاح حجاج، خبير الثروة السمكية وعضو لجنة تطوير البحيرات، إنه منذ يناير حتى مارس من كل عام ترتفع أسعار الأسماك قليلاً؛ نظراً لانخفاض درجات الحرارة في أحواض المزارع السمكية، بحيث يعد الاستزراع السمكي هو المورد الرئيسي للأسماك في مصر.

وأضاف حجاج، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن معظم الإنتاج يتمحور حول أسماك البلطي، وهي الأسماك الرئيسية في مصر، وهي والعديد من الأنواع الأخرى لا تتحمل البرودة في الأحواض، وهذا يرجع إلى عدم عمق هذه الأحواض لأنها مكلفة؛ فكلما كان الحوض عميقًا شعرت السمكة بالدفء، مشيراً إلى أن الصيادين والمربين يعلمون هذا جيداً؛ لذا يقومون بإلقاء الزراعية في شهر أبريل حتى نوفمبر.

وتابع خبير الثروة السمكية بأن أفضل وأجود أنواع المزارع هو ما يتم إنشاؤها في الصحراء؛ مثل مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى ومستقبل مصر، مؤكدًا أن هذه المناطق تتمتع بمياه الآبار التي دائماً ما تكون درجة حرارة المياه بها 25 درجة مئوية وهي مناسبة للغاية.

وأشار حجاج إلى أن الأسماك مستخدمة للمياه وليست مستهلكة كما يتصور البعض، مضيفاً: أنه يجب مضاعفة الإنتاج والاستعانة بالمناطق الصحراوية؛ حتى لا تتجدد هذه الأزمة.

جدير بالذكر أن المزارع السمكية تحتل المرتبة الأولى من حيث الإنتاج بنسبة 80%، يليها الإنتــاج بالبحيرات بنسبة 10.8%، ثم الإنتــاج بالمياه البحـريـة بنسبة 4.5%، ثم المياه العذبة بنسبة 3%، وأخيرًا حقول الأرز بنسبة 0.5% من إجمالي الإنتاج.