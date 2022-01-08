سقف الشركة وقع عليهم.. الغزل والنسيج: صرف 100 ألف جنيه لمتضرري حادث شركة النصر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، موافقتها على صرف مبلغ 100 ألف جنيه من النقابة العامة للمتوفي والمصاب في حادث شركة النصر للغزل والنسيج.

وبحسب بيان اليوم، وجهت اللجنة النقابية بشركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الشكر والتقدير إلى النقابة العامة للغزل والنسيج على رد الفعل الفوري بشأن حادث سقوط سقف الشركة الأمر الذي تسبب في وفاة عامل، وإصابة آخر.

وقالت اللجنة إن مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج وجه بأن مبلغ الـ 100 ألف جنيه سيتم توزيعها بمقدار 50 ألفا للمتوفي، و20 ألفا للمصاب، إضافة إلى إعانة من اللجنة النقابية بواقع 20 ألفا للمتوفي، و10 آلاف للمصاب.

وأضافت اللجنة أن موقف النقابة العامة كان له رد فعل إيجابي لدى عمال الشركة نظرا لقيامها بدورها المنوط بالمنظمات النقابية العمالية وهو حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم المشتركة والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الصحية والاجتماعية.

وتابعت: ومن هذا المنطلق تقدمت اللجنة النقابية بشكل رسمي لأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة على ما قدموه من دعم للمتوفي والمصاب، ضمن الخدمات الاجتماعية، وعلى ما قدموه من دعم للجنة النقابية تواصل وتنسيق في متابعة استراتيجية العمل داخل الشركة للحفاظ على متطلبات العمال.

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