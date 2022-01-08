سقف الشركة وقع عليهم.. الغزل والنسيج: صرف 100 ألف جنيه لمتضرري حادث شركة النصر

11:18 ص السبت 08 يناير 2022
سقف الشركة وقع عليهم.. الغزل والنسيج: صرف 100 ألف جنيه لمتضرري حادث شركة النصر

عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، موافقتها على صرف مبلغ 100 ألف جنيه من النقابة العامة للمتوفي والمصاب في حادث شركة النصر للغزل والنسيج.

وبحسب بيان اليوم، وجهت اللجنة النقابية بشركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الشكر والتقدير إلى النقابة العامة للغزل والنسيج على رد الفعل الفوري بشأن حادث سقوط سقف الشركة الأمر الذي تسبب في وفاة عامل، وإصابة آخر.

وقالت اللجنة إن مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج وجه بأن مبلغ الـ 100 ألف جنيه سيتم توزيعها بمقدار 50 ألفا للمتوفي، و20 ألفا للمصاب، إضافة إلى إعانة من اللجنة النقابية بواقع 20 ألفا للمتوفي، و10 آلاف للمصاب.

وأضافت اللجنة أن موقف النقابة العامة كان له رد فعل إيجابي لدى عمال الشركة نظرا لقيامها بدورها المنوط بالمنظمات النقابية العمالية وهو حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم المشتركة والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الصحية والاجتماعية.

وتابعت: ومن هذا المنطلق تقدمت اللجنة النقابية بشكل رسمي لأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة على ما قدموه من دعم للمتوفي والمصاب، ضمن الخدمات الاجتماعية، وعلى ما قدموه من دعم للجنة النقابية تواصل وتنسيق في متابعة استراتيجية العمل داخل الشركة للحفاظ على متطلبات العمال.

اقرأ أيضاً

الغزل والنسيج: إعانات عاجلة لشهيد العمل والمصابين في حادث شركة النصر بالمحلة

0

النقابة العامة للغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم حادث شركة النصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| سعر الذهب اليوم.. هبوط جديد في بداية التعاملات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا