العمل شرف.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الأربعيني بالدقهلية - بث مباشر

11:55 ص الجمعة 07 يناير 2022
العمل شرف.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الأربعيني بالدقهلية - بث مباشر

الشيخ محمد حامد السلكاوي

كتب - محمود مصطفى

ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة، من مسجد الأربعين بقرية سلكا بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإلقاء خطبة الجمعة، حول "العمل شرف".

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، الشيخ محمد حامد السلكاوي، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

الشيخ محمد حامد السلكاوي المسجد الأربعيني بالدقهلية صلاة الجمعة محمد مختار جمعة العمل شرف خطبة الجمعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الحكومة ترد على أنباء ارتفاع أسعار اللحوم بالتزامن مع أعياد الميلاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا