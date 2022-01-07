العمل شرف.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الأربعيني بالدقهلية - بث مباشر

كتب - محمود مصطفى

ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة، من مسجد الأربعين بقرية سلكا بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإلقاء خطبة الجمعة، حول "العمل شرف".

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، الشيخ محمد حامد السلكاوي، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

​