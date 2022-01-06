فصل متعاطي المخدرات.. إلزام الجهات الخاضعة للقانون بتقديم كشوف بأعداد العاملين

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء الماضي، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022.

ونصت المادة الأولى: يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021، في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ونصت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية على أن تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمخاطبة الجهات المختصة بأعداد العاملين لديها كما تتولى الجهات المختصة إعداد الخطة السنوية بالتنسيق مع الجهات الخاضعة لأحكام القانون تضمن إجراء التحليل الاستدلالي للعاملين بها.

وبحسب المادة 7 تنتقل اللجنة الفنية المختصة إلى مقر جهة العمل محل إجراء الفحص خلال مواعيد العمل الرسمية في سرية تامة، ويتم إخطار رئيس الجهة أو من ينوب عنه فور وصول اللجنة.

وتعد اللجنة محضرا بإجراءات عملها يوقعه جميع أعضائها، ويثبت فيه مكان وساعة انعقادها، وأسماء الأعضاء وصفاتهم، وعدد العاملين بالجهة الحاضرين في ذلك التوقيت من واقع المستندات الدالة على الحضور والانصراف وترفق صورة منها بالمحضر.

وتقوم اللجنة بتحديد أسماء العاملين الذين وقع عليهم الاختيار لإجراء التحليل الاستدلالي، ولا يجوز خروج أي عامل منهم من مقر جهة العمل إلا بموجب موافقة كتابية مسببة من رئيسه المباشر.

وفي جميع الأحوال لا يكون خروج العامل من جهة العمل إلا في حالات الضرورة ويثبت ذلك في محضر اجتماع اللجنة.

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