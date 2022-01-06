3 توجيهات من الصحة لحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا
كتب- أحمد جمعة:
وجهت وزارة الصحة والسكان 3 نصائح للفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة، في منشور توعوي عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الخميس: أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
وتابعت وزارة الصحة: ساعد في حمايتهم والتزم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية.
وجاءت النصائح على النحو التالي:
1- اغسل يديك باستمرار.
2- احرص على ارتداء الكمامة.
3- حافظ على مسافة التباعد الاجتماعي.
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