3 توجيهات من الصحة لحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

04:13 م الخميس 06 يناير 2022
3 توجيهات من الصحة لحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

وزارة الصحة والسكان

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان 3 نصائح للفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الخميس: أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت وزارة الصحة: ساعد في حمايتهم والتزم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

1- اغسل يديك باستمرار.

2- احرص على ارتداء الكمامة.

3- حافظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

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وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا الأمراض المزمنة

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