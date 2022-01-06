3 توجيهات من الصحة لحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان 3 نصائح للفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الخميس: أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت وزارة الصحة: ساعد في حمايتهم والتزم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

1- اغسل يديك باستمرار.

2- احرص على ارتداء الكمامة.

3- حافظ على مسافة التباعد الاجتماعي.