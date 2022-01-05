شبورة وبرودة تصل لصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الميلاد

07:52 م الأربعاء 05 يناير 2022
شبورة وبرودة تصل لصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الميلاد

الشبورة

كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس الخميس والجمعة المقبلين، موضحة أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الطقس مستقر خلال ساعات النهار والليل، ويسمح بممارسة كافة الأنشطة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى ظهور شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد من الساعة 4 وحتى 8 صباحا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر خلال الـ3 أيام المقبلة، خفيفة إلى معتدلة ما يسمح بكافة الأنشطة البحرية وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 19 – 9 درجات، والسواحل الشمالية بين 19 – 9، وجنوب سيناء بين 25 – 15 درجة، وشمال الصعيد 19 – 6 درجات، وجنوب الصعيد بين 26 – 9 درجات.

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