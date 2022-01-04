محافظ البحيرة يكرم وزيرة البيئة ويمنحها درع المحافظة

كتب- محمد نصار:

كرم اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتقديم درع المحافظة لسيادتها لجهودها المتميزة فى حماية البيئة وتفعيل مبادئ الاستدامة وذلك خلال اللقاء الذى عقد فى ختام جولتها التفقدية لمحافظتى البحيرة والأسكندرية لمتابعة خطط الالتزام البيئى لمواجهة آثار التغير المناخية.

وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لخطة تطوير منظومة النظافة لمحافظة البحيرة لتحسين الأوضاع البيئية والمعيشية للمواطنين والتى تتضمن مشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات وتنفيذ المحافظة لأكشاك تجميع و فرز القمامة من المنبع بمدينة دمنهور .

كما تناول العرض تنفيذ خلية للدفن الامن للمخلفات بالإضافة الى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ضمن مشروع حياة كريمة كذلك رفع كفاءة الترع و المصارف لتحسين الاوضاع البيئة للمحافظة بالإضافة الى تطوير الميادين و تشجير الشوارع ، كذلك مقترح إنشاء مصنع لتوليد الطاقة من المخلفات لضمان الاستفادة من المخلفات مع الحفاظ على البيئة .

وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بضرورة إعداد دورات تدربيبة وبناء الكوادر البشرية المتخصصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة وخاصة لعمليات الدفن الآمن للمخلفات للتعامل بشكل صحيح مع الخلية بما يضمن استدامتها وخاصة بأنها تم تنفيذها وفق الاشتراطات العلمية و البيئية الحديثة.

وأوضحت وزيرة البيئة ان مقترح انشاء مصنع توليد الكهرباء من المخلفات يحتاج لمزيد من الدراسات الفنية بما يضمن الاختيار السليم للموقع واستدامة التشغيل لتوليد الطاقة من المخلفات على مدار العام ومشددة على قيام الوزارة بتقديم الدعم الفنى والاستشارات البيئية للمحافظة فى هذا المجال .