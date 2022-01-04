الربط بين مصر والسعودية.. ننشر إنجازات "الكهرباء" داخليًا وخارجيًا خلال 2021

كتب- محمد صلاح:

نجح قطاع الكهرباء، في تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2021 الماضي، نتيجة الجهود المستمرة في تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها من خلال المشاركة في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

كما وضع القطاع، على رأس أولوياته خطة تحول مصر لمحور عالمي للطاقة وهو ما يحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة لمصر.

ويرصد مصراوي أرقام مهمة توضح أهم إنجازات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال عام 2021 الماضي والتي جاءت كالتالي:-

- إضافة ٣٣ ألف و٨٠٠ ميجاوات:-

شهد عام2021 نجاح قطاع الكهرباء في اختبار جديد مع تزايد الاستهلاكات الكهربية، خلال فترة الذروة التي بلغت يوم السبت الموافق 7/8/2021 أقصى الأحمال الكهربية إلى 33800 ميجاوات لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة في الشبكة القومية للكهرباء.

وشهد هذا اليوم استقرار كبير في التغذية الكهربية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطي يبلغ حوالي 11350 ميجاوات وكان المتاح من القدرات الكهربية 45500 ميجاوات بما يمثل مردود إيجابى كبير لما تم في هذا القطاع الحيوي من تطوير سواء في إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.

- الربط الكهربائي بين مصر والسعودية:-

يعتبر خروج مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات في أوقات الذروة إلى حيز التنفيذ والذي يستغرق إنشائه 36 شهرًا من تاريخ توقيع العقود في شهر أكتوبر الماضي إنجازًا جديدًا.

ويعتبر هذا المشروع نواة لربط عربي مشترك بالإضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعمًا لرؤيتى كلا البلدين (2030).

كما يمثل هذا المشروع ارتباطًا قويًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي.

كما يعتبر هذا المشروع صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك إذ تبلغ تكلفة المشروع بلغت نحو 1.8 مليار دولار.

- 1650 كيلومترًا الربط الكهربائي مع قبرص واليونان:

وضمن إنجازات قطاع الكهرباء أيضا عام 2021 توقيع اتفاقيتين متتابعتين للربط الكهربائي الأولى مع اليونان، والثانية مع قبرص، وذلك بعد أن وقع وزير الكهرباء في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم بين مصر وقبرص واليونان، لدراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائي من مصر إلى قبرص ثم من قبرص إلى اليونان ثم إلى باقي أوروبا.

ويجرى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال مد كابل بحري بطول 1650 كيلومترًا ويهدف إلى تبادل نحو 2000 ميجاوات.

- بدء تصنيع أول معدة طويلة الأجل لمشروع محطة الضبعة النووية:

وشهد شهر يوليو من عام 2021، مراسم الاحتفال المصري الروسي لتدشين بدء تصنيع أول معدة طويلة الأجل لمشروع محطة الضبعة النووية وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية (Core Catcher)، وهي معدة مميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور والذي تنتمي إليه مفاعلات محطة الضبعة النووية، كما سيستغرق تصنيعها حوالي 14 شهرًا تتم جميع مراحلها الفنية داخل روسيا الاتحادية ومن ثم يتم البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللوجستية لنقلها لموقع الضبعة، وتأتي خطوة البدء في التصنيع لمصيدة قلب المفاعل كمعلم رئيسي في مسار تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية والذي يأتي في إطار سلسلة من الإنجازات المتواصلة المحققة التي يشهدها تنفيذ المشروع مؤخرًا كنتيجة لتضافر الجهود التي تبذلها المجموعات الفنية وفرق العمل المصرية والروسية للمضي قدمًا في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بالضبعة.

-20% طاقات متجددة مولدة ومنتجة تم إضافتها على الشبكة القومية:

نجح قطاع الكهرباء في الوصول إلي نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2021 بعد أن كان مخطط للوصول لهذه النسبة بنهاية عام 2022 ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.

- إضافة 9973 ميجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة بالشبكة القومية:

وشهد عام 2021 أكبر نسبة مشاركة للطاقة الجديدة والمتجددة بالشبكة القومية للكهرباء، خلال الحمل الأقصى، حيث أصبح إجمالي قدرات الطاقات المتجددة القائمة والجاري إنهاء التفاوض عليها حوالي 9973 ميجاوات، وهو ما يمثل حوالي 31,3% من الحمل الأقصى لعام 2020 /2021 والبالغ حوالي 31900 ميجاوات.

ومن المخطط أن تصل إجمالي القدرات المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2023 إلى 10 آلاف ميجاوات سواء من الشمس أو الرياح.

- 750 ألف طن بترول مكافئ:

بلغ إجمالي الطاقة المنتجة، خلال العام المالي 2020/2021 حوالي 4508 جيجاوات ساعة، ساهمت في توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2,2 مليون طن ثاني أكسيد الكربون.

- إنشاء 47 مركز تحكم:

وشهد يوم 30 من شهر سبتمبر 2021 مراسم التشغيل التجريبى لأول مركز آلى للتحكم فى الكهرباء وتوزيع الطاقة بالقاهرة الجديدة بالإضافة إلى تطوير مركز خدمة العملاء بأحدث النظم التكنولوجية لصالح شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

ويستهدف هذا المركز رفع كفاءة أنظمة توزيع الطاقة وتشغيل المهمات والمعدات بالشكل الأمثل وخفض زمن انقطاع التيار وتحسين جودة الخدمة وزيادة اعتمادية الشبكة ورفع جودة التغذية الكهربائية وتحويل شبكة توزيع الكهرباء إلى شبكة ذكية.

وجارى العمل حاليًا على إنشاء 47 مركز تحكم (على خمسة مراحل) في شبكات توزيع الكهرباء تغطي كافة أنحاء الجمهورية.