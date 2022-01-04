"صحة الشيوخ" توصي اللاجئين بتوقيعهم على إقرارات بالالتزام بالخطة السكانية

كتب- نشأت علي:

استكملت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعها اليوم الثلاثاء، لمناقشات الأزمة السكانية، وذلك بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان وأعضاء المجلس القومي للسكان.

وقال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أنه لابد أن تشمل الخطط التي تستهدف وضع حلول للمشكلة السكانية، جميع اللاجئين وتوقيعهم على إقرارات بالالتزام بالخطة السكانية بعد وضعها واعتمادها.

وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان، أن الارادة السياسية المتمثلة في رأس الدولة هي المتكأ الأساسي الذي نعول عليه لتحويل الدراسة إلى أمر واقع يتم تنفيذه على الأرض.

وأكد الدكتور محمد جزر، على أن استضافة اللجنة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة مفتي الديار الدكتور شوقي علام، أثرت الدراسة بآراء مستنيرة وردت على كافة الشبهات التي تثار على مواقع التواصل بخصوص تنظيم النسل، ولا بد من دور واضح وممنهج للإعلام لتنوير المجتمع وزيادة الوعي بالقضية السكانية.

وأضاف جزر، أنه لا يمكن الاعتماد على التنمية وحدها مثل اليابان بل يجب اتباع نموذج سنغافورة وكوريا في الجمع بين التنمية والسيطرة على التعداد السكاني وإعادة التوزيع الديموجرافي.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، أن محافظة الوادي الجديد تعدادها ربع مليون نسمة فقط على ثلث مساحة مصر وبعض المدارس بها ثلاثة طلاب بالفصل والمستشفيات فارغة فيجب عمل حوافز كبيرة للشباب للذهاب حيث بها فرص عمل كبيرة ومستوى حياة أفضل من العاصمة والمدن الكبرى.

وأكد الدكتور محمد جزر، إنه إذا لم يتم السيطرة سريعًا على معدلات النمو السكاني وظللنا بنفس معدلات اليوم، سنصل إلى ١٢٥ مليون في ٢٠٣٠ وإلى ١٦٠ مليون في ٢٠٥٠، مشيرًا إلى أن نهى رسولنا الكريم (ص) عن الكثرة التي كغثاء السيل فالمباهاة بالأمة لن يكون إلا بمسلم قوي ومنتج ونافع لنفسه ولغيره ولوطنه.