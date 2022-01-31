وزير الأوقاف: تخصيص أكثر من 7 ملايين جنيه لعمارة مساجد جنوب سيناء



كتب- محمود مصطفى:

اتفق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة، على تخصيص أكثر من سبعة ملايين جنيه لعمارة المساجد بالمحافظة ، كما تم الاتفاق على تخصيص ألف كيلوجرام لحوم شهريًا لمحافظة جنوب سيناء لـ ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق بين الأوقاف والمحافظة.

وقال وزير الأوقاف - في تصريحات اليوم - إن الاجتماع الذي عقده مع محافظ جنوب سيناء في ديوان عام الوزارة بالقاهرة جاء في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة كل ما يتصل بعمارة المساجد بالمحافظة، حيث تم تخصيص مبلغ (سبعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه) لعمارة المساجد بجنوب سيناء خلال الأشهر الخمس المقبلة، من أهمها : المسجد الكبير الجاري إعداد تصميمات إنشائه بمدينة نويبع، إضافة إلى فرش بعض المساجد من أهمها تجديد فرش مسجد السلام بطابا، والذي من المقرر أن تنقل منه شعائر صلاة الجمعة 18 مارس 2022م بمناسبة احتفالات محافظة جنوب سيناء بالعيد القومي للمحافظة ورفع العلم بمدينة طابا.

وأضاف وزير الأوقاف أنه تم مناقشة إطلاق المسابقة القرآنية بالمحافظة ليتم تكريم الفائزين بها في شهر القرآن شهر رمضان المبارك، وكذلك دعم المحافظة بعدد من الأئمة والعمال من خلال الإعلان الجاري إعداده بين الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بمشروع صكوك الإطعام، مؤكدًا أنه يعد أحد أهم مشروعات التكامل الاجتماعي، ووعد بدعمه ومساندته.