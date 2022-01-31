مصر للطيران: 25% تخفيضًا على معظم الرحلات الدولية من وإلى مصر

كتب- محمد عبيد:

طرحت شركة مصر للطيران 25 % تخفيضًا على أسعار التذاكر، على معظم رحلاتها الدولية المباشرة من وإلى مصر، للمسافرين على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال، تزامنًا مع إجازات نصف العام الدراسي وتشجيعا لحركة السياحة والسفر من وإلى مصر.

كما طرحت الشركة تخفيضًا قدره 35% على شبكة خطوطها الدولية للمسافرين - عبر القاهرة - عند شراء التذاكر اعتبارًا من 1 فبراير حتى 28 فبراير، على أن يكون السفر من 1 فبراير حتى 31 مارس المقبل، ورحلات العودة حتى 14 أبريل المقبل.

وقالت الشركة، إنه يمكن للمسافرين الاستفسار عن التخفيضات المقدمة، وشراء التذاكر من خلال مركز اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي موبايل أو الموقع الإلكتروني Egyptair.com أو زيارة أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.