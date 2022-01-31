حادث إرهابي.. مرصد الأزهر يندد بإضرام النار في محل لبيع اللحوم الحلال بفرنسا

06:10 م الإثنين 31 يناير 2022
حادث إرهابي.. مرصد الأزهر يندد بإضرام النار في محل لبيع اللحوم الحلال بفرنسا

أرشيفية

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كتب- محمود مصطفى:

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، متابعته بقلق بالغ الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محلًا لبيع اللحوم الحلال بمنطقة "لوت إيه جارون" جنوب غرب فرنسا.

ووفق ما نشرته صحيفة "لو باريزيان" فإنه تم إضرام النيران في واجهة المحل ورسم نقوش مسيئة على جدرانه، مما أسفر عن تدمير كامل للمحل والذي تبلغ مساحته حوالي 500 متر مربع.

وأكد المرصد في بيان له، الاثنين، أن هذه الحوادث التي تستهدف المسلمين وممتلكاتهم، إنما هي نتاج للعنصرية البغيضة التي طالما حذر منها الأزهر في مواقف عديدة، وأنها تهدد بالأساس استقرار وسلامة المجتمعات، فضلاً عن أن التهاون في التعامل مع هذه الأحداث العنصرية والمتطرفة يؤدي إلى اتساع الفجوة بين أبناء الوطن، وتكرارها مجددًا.

مرصد الأزهر حريق محل لحوم لوت إيه جارون فرنسا

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