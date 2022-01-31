البيئة: محطة كهرباء العاصمة الإدارية تعمل وفق تكنولوجيا صديقة للبيئة

كتب- محمد نصار:

أجرت الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي مراجعة بيئية لمحطة توليد كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة التي تعمل بقدرة ٤٨٠٠ ميجاوات، حيث تم ربطها على شبكة توزيع الكهرباء.

وتبين للجنة المعاينة أن المحطة تعمل وفقا لتكنولوجيا صديقة للبيئة بالوحدات الغازية والبخارية ذات كفاءة إنتاجية، كما تبين أيضا من المعاينة ربط محطة الكهرباء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وتفقد أعضاء اللجنة مدى الالتزام بالحدود القصوى للضوضاء داخل المحطة، إضافة إلى تفقد وجود نظم رقابة ذاتية لإعداد تقارير معايرة لقياس الانبعاثات ضمن برنامج الرصد الذاتى لمراقبة جودة الهواء المحيط من خلال المحطة.

كما تبين لفريق التفتيش والالتزام حرص مسؤولي المحطة على ارتداء العاملين لمهمات الوقاية، والتدريب الكفء على عمليات التشغيل والصيانة.