طلب إحاطة لرئيس الحكومة و5 وزراء بشأن تراكم القمامة بالإبراهيمية في الشرقية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تراكم أكوام القمامة في شوارع مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية وعلى ضفاف المجاري المائية والشوارع الرئيسية.

وقال بدوي، في طلب الإحاطة، إن تأكد غياب دور الوزارات المعنية في شأن نظافة الطرق الرئيسية والفرعية وعلى المجاري المائية لأعوام سابقة، الأمر الذي أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض، وتزايد أعداد كلاب الشوارع والحشرات والفئران، كما أدى إلى استياء المواطنين وتشويه الذوق العام.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه على الرغم من محاولات مجلس مدينة الإبراهيمية الجادة في ذلك الشأن فإن حجم المطلوب إنجازه يتخطى قدرة المعدات والآلات المتاحة للمركز، وعدم التنسيق بين الوزارات المعنية (التنمية المحلية- التخطيط والتنمية الاقتصادية- الموارد المائية والري- البيئة) هو الأمر الذي أدى إلى انتشار هذه الظاهرة في معظم المحافظات.