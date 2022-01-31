تقرير حكومي.. إزالة 5146 حالة تعد على مساحة 916 ألف متر

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي انطلقت في 19 يناير الجاري حتى 30 يناير 2022.

وتأتي الموجة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها وأملاكها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذاً لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأشاد اللواء محمود شعراوي بجهود المحافظين وجميع قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية خلال المرحلة الأولى من الموجة 19 حيث بلغ إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة منذ 19 يناير وحتى 30 يناير 5146 حالة على مساحة 916 ألف متر مربع في جميع المحافظات.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات أزالت 567 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 3827 فدانا، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بعدد 165 حالة على مساحة 31 ألف متر مربع.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستتصدى بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وأضاف شعراوي أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمني التي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التي تستهدفها الموجة الـ 19 وتقوم بتذليل أي صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

وأكد اللواء محمود شعراوي على ضرورة التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية لأراضي وأملاك الدولة التي تم استردادها منعاً لعودة التعديات مرة أخرى والمواجهة الحاسمة لأي تعديات على تلك الأراضي أو تجاوزات في هذا الشأن.

كما أكد على أن هناك تنسيقا مع لجنة استراداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية وباقي الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأي مخالفات جديدة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 قد بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6/2/ 2022 وحتى 26/2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6/3/ 2022 وحتى 26 / 3 / 2022.