"تعليم النواب" ترفض مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة

كتب- مصراوي:

رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة سامي هاشم وحضور ممثلين عن الحكومة.