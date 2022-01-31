"تعليم النواب" ترفض مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة

12:27 م الإثنين 31 يناير 2022
"تعليم النواب" ترفض مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة

مجلس النواب

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كتب- مصراوي:

رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة سامي هاشم وحضور ممثلين عن الحكومة.

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مجلس النواب قانون التعليم الحكومة

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