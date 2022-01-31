"تعليم النواب" ترفض مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة
12:27 م الإثنين 31 يناير 2022
كتب- مصراوي:
رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة سامي هاشم وحضور ممثلين عن الحكومة.
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