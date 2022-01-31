توجيه من السكة الحديد للركاب قبل استقلال القطارات

كتب- محمد نصار:

وجهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مناشدة للمواطنين بشأن ركوب القطارات.

وقالت السكة الحديد إنه يجب الحرص على الحصول على تذكرة السفر قبل استقلال القطارات.

ويمكن الحصول على تذاكر القطارات من خلال الموقع الإلكتروني للسكة الحديد أو التطبيق الرسمي الخاص بسكك حد مصر من خلال التطبيق الإلكتروني على الموبايل. ​