توجيه من السكة الحديد للركاب قبل استقلال القطارات

11:06 ص الإثنين 31 يناير 2022
توجيه من السكة الحديد للركاب قبل استقلال القطارات

القطارات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

وجهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مناشدة للمواطنين بشأن ركوب القطارات.

وقالت السكة الحديد إنه يجب الحرص على الحصول على تذكرة السفر قبل استقلال القطارات.

ويمكن الحصول على تذاكر القطارات من خلال الموقع الإلكتروني للسكة الحديد أو التطبيق الرسمي الخاص بسكك حد مصر من خلال التطبيق الإلكتروني على الموبايل. ​

FB_IMG_1643618873115FB_IMG_1643618877052FB_IMG_1643618875153

القطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ركوب القطارات تذاكر السفر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2210

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

1974

متعافون اليوم

423688

إجمالي الإصابات

22604

إجمالي الوفيات

356274

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا