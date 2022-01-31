أبو شقة يفتتح الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لاستكمال مناقشة قانون العمل

11:27 ص الإثنين 31 يناير 2022
أبو شقة يفتتح الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لاستكمال مناقشة قانون العمل

المستشار بهاء الدين أبو شقة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - نشأت علي:

افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، صباح الاثنين، لاستكمال مناقشة باقىي مواد مشروع قانون العمل.

وكان المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس، أمس، على أن يستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في جلسة اليوم.

وانتهى المجلس في جلسته العامة أمس، من 152 مادة من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والبالغ عددها 267 مادة.

وتشهد الجلسة العامة اليوم الاثنين، وفقا لجدول الأعمال، مناقشة 4 تقارير من اللجان النوعية المختلفة

بهاء الدين أبو شقة مجلس الشيوخ قانون العمل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2210

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

1974

متعافون اليوم

423688

إجمالي الإصابات

22604

إجمالي الوفيات

356274

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا