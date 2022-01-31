أبو شقة يفتتح الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لاستكمال مناقشة قانون العمل

كتب - نشأت علي:

افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، صباح الاثنين، لاستكمال مناقشة باقىي مواد مشروع قانون العمل.

وكان المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس، أمس، على أن يستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في جلسة اليوم.

وانتهى المجلس في جلسته العامة أمس، من 152 مادة من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والبالغ عددها 267 مادة.

وتشهد الجلسة العامة اليوم الاثنين، وفقا لجدول الأعمال، مناقشة 4 تقارير من اللجان النوعية المختلفة