بالصور.. مباراة مصر والمغرب تسيطر على أجواء معرض الكتاب

07:19 م الأحد 30 يناير 2022
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

تصوير- محمود بكار:

سيطرت أجواء مباراة المنتخب الوطني والمغرب، في دور الثمانية لبطولة أمم أفريقيا، على أجواء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسون.

وترك عدد كبير من جمهور المعرض والناشرون قاعات العرض وانشغلوا بمتابعة المباراة المصيرية.

وتعادل منذ قليل المنتخب الوطني بهدف مع المغرب في الوقت الأصلي المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب أحمدو أهيدجو في دور الثمانية لبطولة أمم أفريقيا ليلجأ الطرفان للوقت الإضافي.

مصر والمغرب بطولة أمم أفريقيا معرض الكتاب كأس أمم أفريقيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تعرف على موعد مباراة منتخب مصر والكاميرون بكأس الأمم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا