بالصور.. مباراة مصر والمغرب تسيطر على أجواء معرض الكتاب

تسليم 100 ألف مصحف هدية من خادم الحرمين إلى جمهورية مصر العربية

تصوير- محمود بكار:

سيطرت أجواء مباراة المنتخب الوطني والمغرب، في دور الثمانية لبطولة أمم أفريقيا، على أجواء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسون.

وترك عدد كبير من جمهور المعرض والناشرون قاعات العرض وانشغلوا بمتابعة المباراة المصيرية.

وتعادل منذ قليل المنتخب الوطني بهدف مع المغرب في الوقت الأصلي المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب أحمدو أهيدجو في دور الثمانية لبطولة أمم أفريقيا ليلجأ الطرفان للوقت الإضافي.