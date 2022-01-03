بالصور.. تشييع جنازة ابنة رجائي عطية نقيب المحامين من مسجد مصطفى محمود

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كتب- مينا غالي:

تصوير- نادر نبيل:

شيعت منذ قليل، جنازة المهندسة هالة رجائي عطية، ابنة نقيب المحامين رجائي عطية، والتي توفيت مساء أمس، وذلك من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وتقدم رجائي عطية نقيب المحامين، المشيعين، والذي بكى وبدا عليه الحزن والتأثر لفقدان ابنته الكبرى، وقدم المشيعون واجب المواساة والعزاء لنقيب المحامين.

كما شارك في الجنازة عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين وكذلك أعضاء النقابة والعاملين بها، الذين حرصوا على مواساة نقيب المحامين في مصابه الأليم.

وكان قد نعى رجائي عطية ابنته عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك قائلا: البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله كبرى أولادي المهندسة هالة رجائى عطية.

ومن المقرر إقامة عزاء الفقيدة الراحلة مساء غدًا الثلاثاء بمسجد الشرطة بالدرّاسة.

وتقدم الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، ناصر الكريوين، بخالص العزاء والمواساة إلى رجائي عطية، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في وفاة نجلته الكبرى.

وقال الكريوين في تعزيته: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ابنتكم الكبرى، والتي نسأل المولى سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهمكم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.