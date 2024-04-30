برلماني: زيارة أمير الكويت تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

كتب- نشأت علي:

قال النائب حمدي سليمان، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتية، إن زيارة أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح، للقاهرة اليوم، تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

ورحب سليمان، في بيان صحفي اليوم، بزيارة أمير الكويت لمصر، مؤكدا أن الكويت في قلب مصر، ومصر في قلب الكويت، وأن هذه عقيدة راسخة في قلب وعقل القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، خاصة في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الكويتية، ازدادت رسوخا ومتانة في ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير الكويت مشيدا بالتعاون الثنائي بين البلدين في كافة مجالات العمل المشترك، مما ساهم في تعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية، إيمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر.

وتوقع سليمان أن تعزز تلك الزيارة التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وكذلك في القضايا الأمنية والسياسية التي تهم البلدين والمنطقة بأسرها.