على مراحل.. وزير التموين: خطوة مهمة قبل إقرار زيادة سعر رغيف الخبز

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر برلمانية أن هناك لقاءات ستعقد مع وزير التموين خلال الفترة المقبلة؛ سواء على مستوى اللجان المعنية أو الهيئات البرلمانية بالمجلس؛ حيث سيتم عرض السيناريوهات الثلاثة المعنية بهيكلة منظومة الدعم بالكامل وتأكيد وصوله لمستحقيه على النواب والاستماع إلى آرائهم للوصول إلى صيغة يتفق عليها الجميع في ظل أن المواطن البسيط أهم الأولويات التنفيذية والتشريعية .

وأكدت المصادر أنه من المنتظر الاستقرار عن التصور النهائي في غضون شهر فبراير المقبل، لتضمين ما سيتم الاتفاق عليه بالموازنة العامة للدولة التي تعدها الحكومة لإرسالها إلى البرلمان قبل 30 أبريل المقبل .

وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جار دراسة رفع سعر الخبز تدريجيًّا في إطار منظومة هيكلة الدعم، مؤكدًا أنه لن يتم اتخاذ أي قرار دون إجراء حوار مع كل المعنيين بالقرار؛ مثل مجلس النواب، مؤكدًا أنه لم يتخذ قرار حتى الآن في الخبز، ولكن الدراسات موجودة وسيتم اتخاذ قرار خلال الفترة المقبلة.

وكشف المصيليحي، في تصريحات له، عن وجود لجنة مشكلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف إعادة صياغة الدعم من أجل توصيله إلى مستحقيه، منوهاً بأن كل المبادرات التي تطلقها الدولة هدفها تنمية الأسرة، وإيصال الدعم لمستحقيه.

وأضاف وزير التموين أن من ضمن السيناريوهات والدراسات المطروحة تحويل دعم الخبز إلى الدعم النقدي المشروط بمعني تحويل قيمة دعم الخبز والتي تبلغ 51 مليار جنيه على 71 مليون مستفيد مع تحديد قيمة المواطن، وبالتالي يتم تحرير القمح والدقيق، مشيرًا إلى أن سعر رغيف الخبز لم يتغير منذ 33 سنة، حيث كان تكلفته في 2005، 18 قرشًا ويباع بسعر 5 قروش، وحاليًّا تكلفته تصل إلى 65 قرشًا ويباع بسعر 5 قروش.

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