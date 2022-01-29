عبدالمجيد: صلاة الجنازة على زينب منتصر غدًا.. ونقل الجثمان إلى مصر الثلاثاء

كتب- مينا غالي:

قال أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف ووكيل نقابة الصحفيين، إن صلاة الجنازة ستقام غدًا في العاصمة اليابانية طوكيو على روح الكاتبة الصحفية زينب منتصر، ومن المقرر نقل الجثمان الثلاثاء عبر الطيران الإماراتي.

وأضاف عبدالمجيد، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه يتواصل بشكل مستمر مع السفير محمد أبوبكر، سفير مصر باليابان، والذي لم يدخر جهدًا منذ اللحظات الأولى في تسهيل كافة الإجراءات، حيث أفاد بأن الجثمان نقل من المستشفى الذي يبعد عن العاصمة اليابانية طوكيو مسافة 700 كم وتم تجهيزه وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بنقله للقاهرة بكل يسر.

وأوضح عبدالمجيد: السفير محمد أبوبكر أوضح منذ اللحظة الأولى أن المشكلة نابعة من عدم توافر رحلات طيران مع اتخاذ اليابان إجراءات احترازية مشددة بشأن جائحة كورونا أدت إلى إلغاء عدد من رحلات الطيران القادمة لليابان والمغادرة لها، ومن ثم تم الحجز على رحلة الطيران الإماراتي التي ستغادر طوكيو الثلاثاء المقبل.

وقال عبدالمجيد، إنه تواصل أيضًا مع الدكتور صلاح عزالدين المرافق للوالدة باليابان، عقب الوفاة، ومع الفنانة سهير المرشدي شقيقة الزميلة الراحلة ومع أسرتها.

وكان قد نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتبة الصحفية زينب منتصر المرشدي، إحدى كوادر مؤسسة روزاليوسف الصحفية، التي توفيت الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة، والأسرة الصحفية، والزملاء بمؤسسة روزاليوسف، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وقال المجلس إن الراحلة كانت نموذجا للعطاء والمحبة والسلام، كما كانت نموذجا للصحفية المحبة للعمل والاجتهاد في جميع المناصب التي تولتها في مؤسسة روزاليوسف.

​