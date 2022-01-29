رئيس الإنجيلية: دار الثقافة بالإنجيلية تشارك بمعرض الكتاب لتعزيز الوعي

كتب- مينا غالي:

تشارك دار الثقافة، التابعة للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقد في الفترة من 27 يناير إلى 6 فبراير القادم بإصدارات مهمة في عدة مجالات منها المجتمعي والنفسي واللاهوتي والكتابي.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، على أن الهيئة حريصة على المشاركة في هذه المناسبة الثقافية من خلال دار الثقافة بمجموعة إصدارات تهدف إلى تقديم فكر مستنير.

وأوضح زكي أن الهيئة حريصة على تعزيز القراءة والاطلاع كجزء من رسالتها في بناء الوعي، مشيرًا إلى أن إقامة المعرض رسالة قوية بأن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ثقافة القراءة والاطلاع والبناء المعرفي.

وقالت أماني لطيف، مدير دار الثقافة، إن دار الثقافة حرصت هذا العام على اختيار مجموعة من الكتب المهمة التي تعالج قضايا مجتمعية معاصرة، مثل المجالات النفسية والاجتماعية واللاهوتية وغيرها من القضايا، ومن أهم الكتب الصادرة هذا العام: "أؤمن"، للكاتب المعروف سي إس لويس، وكتاب "ثائر من الجنوب"، الذي يبحث في فكر مارتن لوثر كينج، وكتاب "100 إشكالية في سفر التكوين"، وكتاب "المبادئ الأساسية للديانة المسيحية" للكاتب الكبير جون ستوت، وكتاب "هل يصوم الإنجيليون؟".