تعرف على الكتب الأكثر مبيعًا في جناح القومي للترجمة بمعرض الكتاب

07:17 م الجمعة 28 يناير 2022
تعرف على الكتب الأكثر مبيعًا في جناح القومي للترجمة بمعرض الكتاب

الفيزياء المبهرة

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(مصراوي):

تصدر كتاب "العلم عند العرب" من ترجمة عبدالحليم النجار ومحمد يوسف موسى، قائمة الأكثر مبيعًا في جناح المركز القومي للترجمة، خلال اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب، يليه كتاب "التفسير الإبداعي للأحلام، من ترجمة أيمن عزام.

ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي: "المحتوى في علم الكلام.. التراث العربي اليهودي" من ترجمة أحمد محمود هويدي، "اليهود في الامبراطورية العثمانية: صفحات من التاريخ"، من ترجمة أنور إبراهيم، "تاريخ أوروبا في العصر الحديث 1789-1950" من ترجمة أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع، "تاريخ العرب العام" من ترجمة عادل زعيتر، "لغز الوعي" من ترجمة عمرو شريف، "سلسلة العلماء صغار السن (الفيزياء المبهرة) من ترجمة أحمد سمير سعد"، "مختارات من ديوان شمس الدين التبريزي" بجزئيه من ترجمة إبراهيم الدسوقي شتا، "قصة الفيزياء" من ترجمة محمد جمال الدين الفندي، و"مدخل إلى الايدلوجيات السياسية" من ترجمة محمد صفار.

الفيزياء المبهرة معرض الكتاب العلم عند العرب جناح القومي للترجمة

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