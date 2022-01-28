الأرصاد: تجدد الأمطار على هذه المناطق

07:26 م الجمعة 28 يناير 2022
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(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار تجددت مساء اليوم الجمعة، على السواحل الغربية خاصة في مناطق ومدن بلطيم، الإسكندرية والعلمين، وسيدي عبدالرحمن، والسلوم ومناطق أخرى متفرقة من الوجه البحري.

وأضافت الهيئة، أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة والبرودة بقيم تتراوح من (2:3) درجة مئوية.

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