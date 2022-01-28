بعد قفزة الأسعار.. هل تتوسع الدولة في زراعة القطن؟

كتب- أحمد مسعد:

ارتفعت أسعار القطن خلال موسم التجارة المنتهي الشهر الجاري، ووصل متوسط سعر القنطار في منظومة التداول عبر المزادات العلنية إلى أكثر من 4 آلاف جنيه، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية.

وقال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن التوسع في زراعة محصول القطن أصبح أمر واقع لدى المزارع، حيث إن ارتفاع السعر العالمي يضمن سعر توريد عالي، ويحفظ للفلاح هامش ربح مضمون.

وتابع مسعد في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، أن جميع تقاوي المحصول ستتوفر في الجمعيات الزراعية خلال أسبوع استعدادًا لموسم الزراعة الذي ينطلق في محافظة الفيوم نهاية شهر فبراير، مشيرًا إلى أن الزراعة تنطلق في الوجه القبلي ثم الوجه البحري بداية من مطلع شهر مارس.

ولفت مدير معهد القطن، إلى طرح صنف "جيزة 97" على مساحة 1700 فدان، خاصة أنه نجح في تحقيق إنتاجية بلغت 10 أمتار للفدان الواحد.

وأشار إلى إمكانية استبداله بصنف "جيزة 86"، مع طرح صنف جديد "جيزة 98" يتم زراعته في الوجه البحري وهما محافظتي الغربية والإسكندرية.

الجدير بالذكر أن إنتاج مصر الموسم المنتهي بلغ 1.2 مليون قنطار، بينما بلغ الاستهلاك المحلي نحو 100 ألف قنطار، ما يعني أقل من 9% من إجمالي الإنتاج.