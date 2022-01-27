متحدث الصحة يكشف فوائد علاج كورونا الفموي مولنوبيرافير: لهذه الحالات فقط

09:41 م الخميس 27 يناير 2022
متحدث الصحة يكشف فوائد علاج كورونا الفموي مولنوبيرافير: لهذه الحالات فقط

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة

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كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فوائد عقار مولنوبيرافير، موضحًا أنه يستخدم في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة من إصابات فيروس كورونا.

وأوضح عبدالغفاء، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على "فيسبوك" أن هذا العقار متاح في المستشفيات فقط، لأن من الضروري العلاج به تحت إشراف طبي كامل.

وقال عبدالغفار، إن مولنوبيرافير، هو عقار على صورة كبسولة تؤخذ عن طريق الفم لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة من الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد أن العقار يساعد في تقليل احتمالات دخول المستشفيات بنسبة 50%، وأصبح متاحا للاستخدام وسيتم إضافته لبروتوكول علا ج مرضى فيروس كورونا.

وأشار عبدالغفار، إلى أنه يتم إنتاج هذا العقار بـ 5 شركات محلية لتصنيع الدواء بعد اجتيازه للاختبارات المعملية الدقيقة التي أجازت الاستخدام الطارئ للدواء، منوها بأنه تم إنتاج نحو 25 ألف عبوة، مع توافر مواد خام تكفي لتصنيع نحو 15 ألف عبوة إضافية.

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