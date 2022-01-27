الأرصاد: عودة الأمطار في هذا اليوم "كميات كبيرة من المياه"

كتب– أسامة علي:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عودة سقوط الأمطار على القاهرة الاثنين المقبل.

وقالت غانم لمصراوي، إن هناك استمرار لسقوط الثلوج على سانت كاترين، وتصل درجات الحرارة إلى 3 تحت الصفر، مؤكدة أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة أقل من أمس الأربعاء، حيث تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية ومحافظات دمياط وبورسعيد وكفرالشيخ والإسكندرية، بنسبة متوسطة على السواحل، خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري.

وأشارت عضو المركز الإعلامي إلى أن كميات الأمطار الاثنين المقبل سينتج عنها كمبيات كبيرة من المياه، ومن المتوقع أن تصل إلى القاهرة الكبرى.