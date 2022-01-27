منى عبدالوهاب تعلن إصابتها بالمتحور أوميكرون: "قولتولي بقى عامل إزاي؟!"

كتب- مينا غالي:

أعلنت الإعلامية منى عبدالوهاب، إصابتها بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون".

وكتبت عبدالوهاب على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قولتولي بقى أوميكرون عامل إزاي!"، الأمر الذي جعلها تتلقى عددًا من تعليقات جمهورها التي تتمنى لها السلامة.

وكانت الإعلامية منى عبد الوهاب قد قدمت برنامجا رمضانيا هو "مصارحة حرة" على قناة النهار، واستضافت خلاله عددًا من النجوم والفنانين.