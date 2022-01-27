مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. بيان من التعليم للرد على شائعة بشأن التخصصات

11:52 ص الخميس 27 يناير 2022
مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. بيان من التعليم للرد على شائعة بشأن التخصصات

مجلس الوزراء

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كتب- محمد نصار:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن الإعلان عن تخصصات ومعايير اختيار المعلمين المطلوبة في مسابقة تعيين "30 ألف معلم".

وقال المركز، في بيان، اليوم الخميس، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة على أنه لا صحة لإعلان الحكومة عن تخصصات ومعايير اختيار المعلمين المطلوبة في مسابقة تعيين "30 ألف معلم".

وشددت الوزارة على أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي في مؤتمر صحفي بعد 6 أسابيع، عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمسابقة بما فيها الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتعيين، مُناشدةً المعلمين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، يتم حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، بحيث تحصل كل محافظة على عدد من المعلمين الجدد حسب العجز، مقارنة بباقي المحافظات، دون أن يتم تركيز أعداد بعينها في محافظة معينة، وترك محافظة أخرى تعاني من عجز المعلمين، وسيتاح التقدم لجميع المعلمين ممن تتوافر بهم شروط المسابقة، على أن يتم اختيار أصحاب الكفاءات ممن تتوافر لديهم الشروط والضوابط الخاصة بالمسابقة، وذلك التزاماً بمعايير النزاهة والشفافية.​

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التعليم التخصصات مجلس الوزراء المعلمين

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