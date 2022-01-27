أولى وثانية وتنشيطية.. الصحة تكشف عدد مُتلقي لقاح كورونا حتى الآن

11:54 ص الخميس 27 يناير 2022
أولى وثانية وتنشيطية.. الصحة تكشف عدد مُتلقي لقاح كورونا حتى الآن

لقاح كورونا

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كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إجمالي التطعيمات بلقاح كورونا حتى الآن.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات، اليوم الخميس، إن إجمالي من حصلوا على الجرعة الأولى بلغ 37 مليون مواطن، فيما حصل 25.3 مليون مواطن على الجرعة الثانية.

وأشار متحدث الصحة إلى حصول 592 ألف مواطن على الجرعة الثالثة التنشيطية والتي يتم إعطائها للمواطنين بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

كما أشار إلى أن إجمالي عدد الجرعات المستهلكة من لقاح كورونا بلغ 63037156 جرعة حتى الآن.​

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