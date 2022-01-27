الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تبدأ استقبال الجمهور اليوم

03:00 ص الخميس 27 يناير 2022
الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تبدأ استقبال الجمهور اليوم

معرض القاهرة الدولي للكتاب

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(مصراوي):

يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته ال 53، أبوابه اليوم الخميس، للزوار في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل دولة اليونان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ومن المقرر أن يحضر الدكتور مصطفي الفقي، أولى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يتحدث عن مشواره وكتبه بمعرض وذلك خلال اللقاء الفكري المفتوح، بالقاعة الرئيسة ببلازا "١" اليوم الخميس ٢٧ يناير في تمام السادسة مساءً.

ويتناول "الفقي" مجموعة من كتبه مثل "دهاليز السياسية وكواليس الدبلوماسية" ، و"الرواية رحلة الزمان والمكان"، و"زكرياتي معهم"و"شخصيات علي الطريق" و"عرفتهم عن قرب"، و"كتاب العرب والذاكرة القومية".

معرض القاهرة الدولي للكتاب مركز مصر للمؤتمرات المعارض الدولية

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