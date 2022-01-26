الوطنية للإعلام: سامي العزالي متحدثا رسميا باسم الهيئة

06:14 م الأربعاء 26 يناير 2022
الوطنية للإعلام: سامي العزالي متحدثا رسميا باسم الهيئة

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب مينا غالي:

كلف حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، سامي العزالي، عضو مجلس الإدارة، للقيام بمهام المتحدث الرسمي للهيئة.

وأكد رئيس الهيئة في بيان له، الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق المزيد من التواصل مع الزملاء بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول كافه الأمور المتعلقة بالعمل، بالإضافة إلى التوجيهات بقيام رؤساء قطاعات الهيئة بالتواصل مع الزملاء لشرح وتوضيح كافة الأمور والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم التى تسهم فى المزيد من تفعيل أليات العمل وتعظيم موارد الهيئة.

حسين زين سامي العزالي الهيئة الوطنية للإعلام

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1809

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

1783

متعافون اليوم

413558

إجمالي الإصابات

22431

إجمالي الوفيات

347557

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر |كوت ديفوار 0-0 مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا