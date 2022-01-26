الوطنية للإعلام: سامي العزالي متحدثا رسميا باسم الهيئة

كتب مينا غالي:

كلف حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، سامي العزالي، عضو مجلس الإدارة، للقيام بمهام المتحدث الرسمي للهيئة.

وأكد رئيس الهيئة في بيان له، الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق المزيد من التواصل مع الزملاء بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول كافه الأمور المتعلقة بالعمل، بالإضافة إلى التوجيهات بقيام رؤساء قطاعات الهيئة بالتواصل مع الزملاء لشرح وتوضيح كافة الأمور والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم التى تسهم فى المزيد من تفعيل أليات العمل وتعظيم موارد الهيئة.