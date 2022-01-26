بعد زيادة إصابات كورونا.. إعادة تشغيل 4 مستشفيات للعزل بالكامل في القاهرة

02:14 م الأربعاء 26 يناير 2022
بعد زيادة إصابات كورونا.. إعادة تشغيل 4 مستشفيات للعزل بالكامل في القاهرة

وزارة الصحة والسكان

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كتب - أحمد جمعة:

قررت وزارة الصحة والسكان، إعادة تشغيل 4 مستشفيات للعزل بعد ملاحظة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأونة الأخيرة.

جاء ذلك وفق المنشور الذي حصل عليه مصراوي، وأرسلته الوزارة إلى عدد من قياداتها في القاهرة، بعدما تلاحظ زيادة مرضى كورونا، وارتفاع نسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة بأغلب محافظات القاهرة بنسبة أعلى من 70%.

وتضمنت هذه المستشفيات: "المطرية التعليمي وزايد آل نهيان و15 مايو وهليوبوليس"، وستعمل كمستشفيات عزل بكامل طاقتها الاستيعابية.

وأشارت الوزارة إلى التنبيه على جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بنطاق محافظة القاهرة بتأجيل جميع التدخلات غير الطارئة التي لا يؤثر تأجيلها على المرضى ولا يسبب مضاعفات لمدة أسبوعين من تاريخ القرار.

وكذلك زيادة عدد أسرة القسم الداخلي وأسرة الرعاية المركزة المتخصصة لمرضى كورونا إلى 50% من إجمالي عدد الأسرة كحد أدنى، ويمكن زيادة النسبة طبقا لعدد الحالات.

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