الأرصاد: اليوم أبرد يوم في الشتاء حتى الآن

08:30 ص الأربعاء 26 يناير 2022
الأرصاد: اليوم أبرد يوم في الشتاء حتى الآن

أمطار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد اليوم الأربعاء أبرد يوم في الطقس حتى الآن منذ بدء فصل الشتاء خلال 2022.

وقال شاهين لمصراوي، إن طقس الأربعاء هو أبرد يوم خلال الأيام الماضية فقط من فصل الشتاء الحالي، متابعا: "لكن لسة باقي لنا شهرين في الشتاء، ومينفعش نقول عليه أبـرد يوم في الشتاء بالكامل لأن الشتاء لسة ما انتهاش".

من جانبه، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الأربعاء هو أبرد يوم حتى الآن منذ بدء الشتاء، والذي يشهد ذروة انخفاض في درجات الحرارة متابعة:" لسكن لسة فصل الشتاء هينتهي يوم 20 مارس المقبل، ومن الوارد يحصل انخفاض في الحرارة وتقل عن 12 درجة مئوية.

ومن المتوقع، أن يشهد طقس الأربعاء، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

أمطار الطقس فصل الشتاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الخبر التالى:

الأرصاد تكشف سبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة غدًا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1809

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

1783

متعافون اليوم

413558

إجمالي الإصابات

22431

إجمالي الوفيات

347557

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..الأرصاد: انخفاض الحرارة مستمر بعد هذه الموجة.. والشتاء الطبيعي في هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا