الأرصاد: اليوم أبرد يوم في الشتاء حتى الآن

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد اليوم الأربعاء أبرد يوم في الطقس حتى الآن منذ بدء فصل الشتاء خلال 2022.

وقال شاهين لمصراوي، إن طقس الأربعاء هو أبرد يوم خلال الأيام الماضية فقط من فصل الشتاء الحالي، متابعا: "لكن لسة باقي لنا شهرين في الشتاء، ومينفعش نقول عليه أبـرد يوم في الشتاء بالكامل لأن الشتاء لسة ما انتهاش".

من جانبه، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الأربعاء هو أبرد يوم حتى الآن منذ بدء الشتاء، والذي يشهد ذروة انخفاض في درجات الحرارة متابعة:" لسكن لسة فصل الشتاء هينتهي يوم 20 مارس المقبل، ومن الوارد يحصل انخفاض في الحرارة وتقل عن 12 درجة مئوية.

ومن المتوقع، أن يشهد طقس الأربعاء، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

​