ننشر أسماء الضحايا والناجين في حادث معدية "أبو غالب" بمنشأة القناطر

كتب- محمد فتحي:

حصل "مصراوي" على أسماء الضحايا والنجاة من حادث سقوط ميني باص محمل بالركاب من معدية الرياح البحيري "أبو غالب" بمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة.

وجاءت أسماء المتوفين كالآتي: "جنى إيهاب دبور، وانتهال السيد عمر، وروضة رجب علي، وجنى أحمد عبدالعليم" جميعهم 14 سنة، و"شهد محمد عبده كساب"، 15 عاما.

كما جاءت أسماء الناجين من الحادث كالآتي: "ميادة رمضان عيد، 17 عاما، وأميرة ضياء علي، 15 عاما، وجومانا عرفة علي، 13 عاما، وسمير عبدالعزيز محمد، 36 عام، وسماح وحيد، 20 عام، وصبحية صلاح علي، 49 عاما، ونسمة محمد عبدالنبي، 17 عاما، وحبيبة دياب حسن، 17 عاما، وجنات أحمد لطفي، 14 سنة".

يذكر أن محافظة الجيزة، أصدرت بيانا، تقدم خلاله اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بخالص التعازي للمتوفين أثر حادث سقوط ميني باص محمل بالركاب من معدية الرياح البحيري "أبو غالب" بمركز ومدينة منشأة القناطر.

وبحسب البيان، فإن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث السقوط، إذ كلف مديرية الشئون الصحية بتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين حتى تمام شفائهم.

وأكد المحافظ، أنه فور وقوع حادث السقوط تم التوجيه والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة التعامل مع الحادث، مشيرًا إلى أنه تم انتشال الميني باص من خلال قوات الإنقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية وجاري مواصلة جهود الإنقاذ.

وكلف المحافظ مديرية الشئون الاجتماعية بصرف إعانات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين والتيسير عليهم.