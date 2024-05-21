أول بيان من محافظ الجيزة بشأن حادث معدية أبو غالب بمنشأة القناطر

كتب- محمد فتحي:

أصدرت محافظة الجيزة، بيانا، تقدم خلاله اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بخالص التعازي للمتوفين أثر حادث سقوط ميني باص محمل بالركاب من معدية الرياح البحيري "أبو غالب" بمركز ومدينة منشأة القناطر، داعيا المولي عز وجل أن يتغمدهم بوافر رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وبحسب البيان، فإن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث السقوط، إذ كلف مديرية الشئون الصحية بتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين حتى تمام شفائهم.

وأكد المحافظ، أنه فور وقوع حادث السقوط تم التوجيه والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة التعامل مع الحادث، مشيرًا إلى أنه تم انتشال الميني باص من خلال قوات الإنقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية وجارى مواصلة جهود الإنقاذ.

وكلف المحافظ مديرية الشئون الاجتماعية بصرف إعانات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين والتيسير عليهم.