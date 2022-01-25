الأرصاد تكشف سبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة غدًا

11:52 م الثلاثاء 25 يناير 2022
الأرصاد تكشف سبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة غدًا

الطقس

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا الأربعاء، يشهد استمرار انخفاض الحرارة أكثر من الأيام السابقة حيث تسجل درجات الحرارة 12 على القاهرة.

وأضافت "غانم" في تصريحات لمصراوي، أن العوامل كلها مجتمعة في يوم واحد، حيث يكون الطقس شديد البرودة على مدار الـ24 ساعة، وتنخفض الحرارة لـ12 درجة نهارًا على القاهرة و5 درجات ليلا، وتنشط الرياح بشكل ملحوظ حيث تكون 50 كيلومتر، وتصل لـ70 كيلو متر على البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن سرعة الرياح تعمل على تقليل الإحساس بالحرارة بحوالي درجتين تقريبًا.

وأوضحت أن سبب تراجع الحرارة والإحساس الشديد بالبرد القارص نتيجة الكتل الهوائية القادمة من تركيا واليونان"، ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة طوال اليوم.

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