تعيين 30 ألف معلم سنويا.. برلماني يكشف التفاصيل والشروط وموعد المسابقة

كتب- محمد نصار:

كشف النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، تفاصيل وموعد الإعلان عن مسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم سنويا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة ووزارة التربية والتعليم بإعلان مسابقة لتعيين 30 ألف معلم سنويا على 5 سنوات للوصول إلى 150 ألف معلم بنهاية المدة في إطار حل أزمة نقص المدرسين.

وقال البياضي، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الخميس، إن تفاصيل التعيينات والموعد وفقا للآتي:

1- بدأ التجهيز للمسابقة منذ أكثر من عام بعد تحديد العجز.

2- الإعلان عن المسابقة رسميا خلال شهرين.

3- التكلفة الإجمالية تصل لـ 2 مليار جنيه.

4- تعيين 30 ألف معلم سنويا و150 ألف معلم خلال 5 سنوات.

5- الاعتماد الأكبر على خريجي كليات التربية.

6- تحديد التخصصات والمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

7- إجراء المسابقة بأعلى معايير النزاهة.

8- المسابقة عامة ومفتوحة للجميع، وتكون الأولوية للأكفأ فقط.

9- النصيب الأكبر لمعلمي الصفوف الأولى بنظام التعليم الجديد 2.0.

10- المسابقة تكون لسد احتياجات المدارس الجديدة في مبادرة حياة كريمة.​